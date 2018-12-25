Опубликован график работы городских поликлиник Ростова на время новогодних каникул





В Ростове на время новогодних каникул во всех городских больницах будут работать ответственные дежурные администраторы.



В районных поликлиниках медпомощь можно будет получить ежедневно. С 8 до 14 часов пациентов примет дежурный врач. В это же время будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи.



Кроме того, 3, 6 и 8 января в городских поликлиниках специалисты будут принимать по субботнему расписанию.



Неотложную стоматологическую помощь будут оказывать в городской поликлинике на улице Пушкинской, 211 с 8 до 14 часов ежедневно. Ещё одна стоматология будет работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января на улице Сержантова, 3. Пациентов с острой зубной болью примут с 8 до 15 часов.

- Медицинская помощь ростовчанам по неотложным и экстренным показаниям будет осуществляться круглосуточно в штатном режиме, - сообщили в администрации города.



Праздничный график работы будет действовать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.



В мэрии также проинформировали, что круглосуточно будут работать следующие пункты оказания помощи:

- пункт неотложной офтальмологической помощи МБУЗ «ГБСМП», расположенный по улице Бодрая, 88/35;

- травмпункт в городской больнице № 20 на проспекте Коммунистическом, 39;

- травмпункт в ГБСМП на улице Бодрой, 88/35;

- травмпункт в городской больнице № 1 им. Н. А. Семашко на проспекте Ворошиловском, 105;

- травмпункт в городской больнице № 4 на проспекте Богатяновский Спуск, 27;

- травмпункт в городской поликлинике № 1 на улице Сержантова, 3.



В городской больнице № 4 на проспекте Богатяновский Спуск травмпункт будет работать с 8 до 20 часов.