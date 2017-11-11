Оплатить проезд в общественном транспорте Ростова можно будет банковской картой





В скором времени оплатить проезд в общественном транспорте Ростова можно будет банковской картой. Об этом сообщил директора ООО «Агентства развития платежных систем» Алексей Торицын во время круглого стола, посвященного вопросам транспорта.



В настоящее время в Ростове валидаторы установлены в 746 единицах подвижного состава. Они обслуживаются специальными бригадами, которые работают круглосуточно, что помогает в любой момент починить вышедшее из строя оборудование.



Сейчас оплатить проезд через терминал можно тремя категориями карт: обычными, пенсионными и школьными. Две последние являются льготными и проезд по ним составляет 10 рублей. Департамент социальной защиты и управление образования предоставили 164 тысячи льготных карт.

- Мы активно внедряем систему безналичной оплаты в городском транспорте, - сообщил заместитель генерального директора ООО «Агентства развития платежных систем» Алексей Торицын. - Для распространения и пополнения карт мы ищем новых партнеров. Реализация происходит в киосках «Росдонпечати». Через эту сеть продано уже более 30 тысяч карт. Что касается пополнения баланса, то сейчас у нас 76 терминалов по 53 адресам в сети банков «Центр-Инвест». Также мы обсуждаем возможность установки своих терминалов и с другими банками.



В будущем у ростовчан может появиться возможность пополнения баланса карты онлай с помощью мобильного приложения телефона. Создан и запущен сайт транспортной карты Prostor.tech, где размещены ответы на основные вопросы по пользованию транспортной картой и публикуется актуальная информация по точкам продажи и пополнения карт.

Новые валидаторы, которые сейчас устанавливают в автобусах, позволят оплачивать проезд банковскими картами и мобильными телефонами с системой PayPass. При этом работать будут абсолютно любые карты и замена старых не потребуется.



Также рассматривается возможность расширения функционала проездной карты. В перспективе ей можно будет оплатить парковку, проезд в городской электричке и иные услуги.



Новые инструменты появятся и у перевозчиков. Так в конце первого квартала 2018 года планируется разработка «Кабинета перевозчика». Все данные об оплате по безналичному расчету будут выгружаться на единый сервер, что позволит контролировать пассажиропоток. По мнению Алексея Торицына, такая возможность будет востребована.