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Оплатить госпошлину за водительское удостоверение на сайте Госуслуг можно со скидкой 30 %

Об электронных услугах рассказали студентам автотранспортного колледжа.

Оплатить госпошлину за водительское удостоверение на сайте Госуслуг можно со скидкой 30 %

В Ростовском автотранспортном колледже прошла информационная встреча посвящённая теме получения услуг в электронном виде. С молодой аудиторий общался начальник МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростова» Юрий Зданевич.

По словам руководителя ведомства, количество электронных услуг растёт с каждым днём. Для учащихся автотранспортного колледжа, по его мнению, наиболее востребованной будет услуга получения водительских прав.
- С 1 января 2017 года пользоваться сайтом Госуслуг не только удобно, но и выгодно, - отметил Юрий Зданевич. – Теперь при оформлении водительского удостоверения в электронном виде, оплатить госпошлину можно со скидкой 30%.

Электронные сервисы постоянно совершенствуются. Так, теперь нет необходимости придумывать и запоминать пароли для сервисов различных органов власти. Секретный код, установленный пользователем на сайте Госуслуги.ru, подойдёт для входа на другие сайты, в том числе электронное правительство.

Кроме того, с помощью этого пароля можно подтвердить свою личность, если это потребуется при подключении к Wi-Fi.

Как отметила начальник МФЦ Пролетарского района Ирина Соломонова, сейчас зарегистрироваться и воспользоваться электронными услугами можно с помощью мобильной версии.
- В случае регистрации на портале, уведомление, например, о том, что вам выписан штраф, придёт на мобильный телефон, - рассказала Ирина Соломонова. – Оплатить его также можно с помощью телефона.

До сих пор самыми востребованными электронными сервисами у жителей Ростовской области остаются получение водительских прав, загранпаспорта, оформление пособий и услуги ЗАГСа.

Как уже отмечалось, число услуг постоянно растёт. Так, на сайте Госуслуги.ru можно записаться на приём к врачу. Сейчас к системе подключено более 70 больниц.

Оплатить госпошлину за водительское удостоверение на сайте Госуслуг можно со скидкой 30 %Оплатить госпошлину за водительское удостоверение на сайте Госуслуг можно со скидкой 30 %

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