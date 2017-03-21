Оплатить госпошлину за водительское удостоверение на сайте Госуслуг можно со скидкой 30 %

Об электронных услугах рассказали студентам автотранспортного колледжа.







В Ростовском автотранспортном колледже прошла информационная встреча посвящённая теме получения услуг в электронном виде. С молодой аудиторий общался начальник МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростова» Юрий Зданевич.



По словам руководителя ведомства, количество электронных услуг растёт с каждым днём. Для учащихся автотранспортного колледжа, по его мнению, наиболее востребованной будет услуга получения водительских прав.

- С 1 января 2017 года пользоваться сайтом Госуслуг не только удобно, но и выгодно, - отметил Юрий Зданевич. – Теперь при оформлении водительского удостоверения в электронном виде, оплатить госпошлину можно со скидкой 30%.



Электронные сервисы постоянно совершенствуются. Так, теперь нет необходимости придумывать и запоминать пароли для сервисов различных органов власти. Секретный код, установленный пользователем на сайте Госуслуги.ru, подойдёт для входа на другие сайты, в том числе электронное правительство.



Кроме того, с помощью этого пароля можно подтвердить свою личность, если это потребуется при подключении к Wi-Fi.



Как отметила начальник МФЦ Пролетарского района Ирина Соломонова, сейчас зарегистрироваться и воспользоваться электронными услугами можно с помощью мобильной версии.

- В случае регистрации на портале, уведомление, например, о том, что вам выписан штраф, придёт на мобильный телефон, - рассказала Ирина Соломонова. – Оплатить его также можно с помощью телефона.



До сих пор самыми востребованными электронными сервисами у жителей Ростовской области остаются получение водительских прав, загранпаспорта, оформление пособий и услуги ЗАГСа.



Как уже отмечалось, число услуг постоянно растёт. Так, на сайте Госуслуги.ru можно записаться на приём к врачу. Сейчас к системе подключено более 70 больниц.



