Операцию по пересадке сердца впервые провели на Дону



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Жизнеобеспечивающий орган пересадили врачи кардиохирургического центра областной клинической больницы с 24 на 25 ноября. Операция длилась около пяти часов. Сейчас 33-летний пациент в состоянии средней степени тяжести находится в реанимации. Мужчина дышит самостоятельно.



Сложнейшую процедуру трансплантации осуществляли заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Краснодарской краевой клинической больницы № 1 д.м.н. Кирилл Барбухатти, заместитель главврача Ростовской областной клинической больницы по хирургии к.м.н. Михаил Кострыкин и директор кардиохирургического центра д.м.н. Александр Дюжиков. Также в подготовке и проведении процедуры участвовали хирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, врачи лабораторной и функциональной диагностики — всего около 30 специалистов.



Отметим, что в этом году сердце пересадят еще одному пациенту. Сегодня в листе ожидания находятся почти 30 жителей Ростовской области.



К слову, операции по трансплантации органов проводят в нашем регионе с конца 2015 года. За это время специалисты осуществили 35 пересадок почек и 15 - печени.