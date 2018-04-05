Авторизация

Регистрация


  • USD 57.83
  • EUR 70.71
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Около полусотни жителей Ростовской области обратились к медикам за помощью из-за укусов клещей

Около полусотни жителей Ростовской области обратились к медикам за помощью из-за укусов клещей

В Ростовской области за первую неделю апреля от укусов клещей пострадали 47 человек. Среди них - 16 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора Ростовской области.

Клещи способны переносить различные опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка, боррелиоз и другие. В тяжёлых случаях при заражении наблюдаются такие симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, одышка, температура.
Специалисты рекомендуют при выходе на природу надевать закрытую одежду и проводить осмотр каждые 15-20 минут.

По информации донского Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе от клещей обработано 486,45 гектара.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.