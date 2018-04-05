Около полусотни жителей Ростовской области обратились к медикам за помощью из-за укусов клещей





В Ростовской области за первую неделю апреля от укусов клещей пострадали 47 человек. Среди них - 16 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора Ростовской области.



Клещи способны переносить различные опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка, боррелиоз и другие. В тяжёлых случаях при заражении наблюдаются такие симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, одышка, температура.

Специалисты рекомендуют при выходе на природу надевать закрытую одежду и проводить осмотр каждые 15-20 минут.



По информации донского Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе от клещей обработано 486,45 гектара.