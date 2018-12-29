Около двух тысяч ростовчан приняли участие в новогоднем забеге



Около двух тысяч ростовчан приняли участие в новогоднем забеге «Begin: Побегай 1 января». Акция стартовала в первый день года в 11 часов.



Дистанция забега составила 4 километра. Сначала участники преодолели путь от Большой Садовой до Театрального проспекта, а затем до Донской публичной библиотеки. Примерно через час все финишировали.



– В этом году мы снова провели акцию «Тайный Дед Мороз». На гонку каждый спортсмен принес подарок и оставил его в специальном фургоне. На финише каждый получил подарок от другого участника, – прокомментировала организатор Наталья Пирогова.



Стоит сказать, что акция «Begin: Побегай 1 января» не теряет популярности на протяжении четырех лет. Для многих ростовчан новогодний забег стал доброй традицией.