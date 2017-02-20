Около 600 тыс. толстолобиков выпустят в Дон





Около 600 тыс. толстолобиков выпустят в бассейн реки Дон ниже Цимлянского гидроузла в Ростовской области. Рыбок, стоящих в общей сложности почти два млн. руб., собираются запускать в реку два месяца- с августа по сентябрь 2017 года. Все толстолобики должны быть выращены на территории Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.



Сделают этого для того, чтобы улучшить экологическую обстановку. Биоресурсы Дона серьезно пострадали во время строительства третьего и четвертого энергоблоков Ростовской АЭС в Волгодонске. Теперь инжиринговая компания «АЭС» ищет подрядчика, который выпустит рыб в бассейн Дона, через сайт госзакупок. Подать заявку на участие в розыгрыше тендера можно до 1 марта. Подрядчика выберут 21 марта.



Отметим, что инжиринговая компания «АЭС» – предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Компания является генеральным подрядчиком на строительстве энергоблока № 4 Калининской АЭС и энергоблоков № 3 и 4 Ростовской АЭС.