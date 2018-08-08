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Около 600 стартапов разработали ростовские IT-специалисты

Около 600 стартапов разработали ростовские IT-специалисты
Почти 600 стартапов разработали IT-специалисты донской столицы. Развитие цифровой экономики области обсудили на губернаторской экспертной площадке в Ростове 13 августа.

Встреча собрала около 180 экспертов в сфере новейших технологий, представителей власти и бизнеса. В дискуссии участвовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона высоко оценил разработки донских айтишников и отметил, что значимость цифровых технологий в повседневной жизни постоянно растет.

- Внедрение цифровых технологий одинаково важно и в производстве, и в социальной сфере, - подчеркнул Василий Голубев. - В Ростовской области сейчас активно идет работа над высокотехнологичными проектами. На Дону они разрабатываются и применяются в различных сферах. Например, в ЖКХ, жилищном строительстве, медицине, оказании госуслуг. Уверен, что реализация задач, поставленных майским указом президента, в принципе невозможна без активного внедрения цифровой экономики. Очевидно, что за новыми технологиями – будущее.
Около 600 стартапов разработали ростовские IT-специалисты
Во время мероприятия главе региона представили несколько проектов, успешно воплощенные в жизнь донскими разработчиками. Число представленных стартапов достигло несколько сотен, рассказал руководитель акселератора Южного IT-парка Андрей Батрименко.

- Мы «пропустили» через себя уже больше 600 стартапов, - отметил Андрей Батрименко. - Сейчас мы думаем над тем, как отцифровать наши программы и предложить их другим регионам. У Ростовской области есть все, чтобы стать лидером в сфере цифровой экономики. При этом донской регион способен не просто исполнять федеральные инициативы, но и реализовывать свои, в том числе в области нейронных сетей, искусственного интеллекта или венчурных инвестиций.

Несколько успешных разработок губернатору продемонстрировали во время мероприятия. Например, дончане создали технологию, с помощью которых можно определять удовлетворенность качеством оказанных услуг любой организации. Программа через видеокамеру сканирует эмоции на лице посетителей и выявляет их впечатления от заведения. Проект уже внедрила федеральная сеть пиццерий. Василий Голубев предложил использовать программу и в офисах МФЦ.

Развиваются ростовские специалисты также в области пространственных данных. По словам председателя совета директоров холдинга «DATUM Group» Сергея Замиховского это направление является одним из важнейших в сфере цифровых технологий.

- Геоинформационные разработки - это база, на основе которой развиваются многие экономические процессы, связанные с IT- областью, - пояснил Сергей Замиховский. Здесь создаются высокотехнологичные карты, геосервисы, которые используют различные компании, в том числе - государственные.

Однако за проектами стоят люди, и без грамотных специалистов экономика развиваться не будет. Поэтому одна из приоритетных для региона задач - «поставка» кадров, отметил ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.

- Нам необходимо усилить совместную работу правительства и ВУЗов. Необходимо создавать больше совместных проектов, чтобы студенты и выпускники понимали, какие задачи они будут решать во время своей трудовой деятельности, - подчеркнул Бесарион Месхи. - Также стоит четко понимать, сколько и по каким направлениям нужно готовить кадры. Ориентировочно, сегодня нашей стране необходимо выпускать до 120 тысяч айтишников высшей квалификации и около 800 - средней.

Эксперты отмечают, что телефоны, компьютеры и прочие гаджеты уже прочно вошли в жизнь практически каждого жителя страны. Как минимум половина россиян - активные пользователи соцсетей. Постепенно население осваивает и цифровые технологии. Планируется, что к 2024 году ими будут владеть 40 процентов жителей России.

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