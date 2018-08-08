Около 17 млн рублей потратят на аренду автомобилей для депутатов донского Заксобрания



На аренду автомобилей для депутатов Законодательного собрания Ростовской области из регионального бюджета потратят около 17 млн рублей.



Для народных избранников арендуют 26 машин на срок с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.



Согласно условиям контракта, подрядчик должен предоставить пять автомобилей мощностью двигателя не менее 245 лошадиных сил, три мощностью 160 лошадиных сил и семь авто — 180 лошадиных сил.



Автомобили второй группы должны иметь мощность двигателя от 170 до 200 лошадиных сил. Транспорт третьей группы должен иметь мощность двигателей от 130 до 150 лошадиных сил, а четвертой — от 90 до 100 лошадиных сил.



В обязанности исполнителя контракта также входят ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, а также услуги водителей. Оговаривается, что рабочий день будет ненормированный.



Заявки принимаются до 15 августа. Подрядчик определится 20 августа.