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Около 16 млн рублей потратят на оформление Ростова к ЧМ-2018

Около 16 млн рублей потратят на оформление Ростова к ЧМ-2018
В Ростове на оформление города к чемпионату мира потратят около 16 миллионов рублей. В настоящее время городское управление наружной рекламой выбирает подрядчика, который выполнит работы.

Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок. Его максимальная стоимость составляет 15 626 518 рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Около 16 млн рублей потратят на оформление Ростова к ЧМ-2018

По условиям договора исполнитель должен изготовить и установить отдельно стоящие композиции. Так, донскую столицу украсят арки, официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волк Забивака, надписи «Russia-2018», флажные композиции, а также отдельно стоящие металлоконструкции «Ростов-на-Дону».

Город должен быть оформлен в стиле ЧМ до 30 апреля. Уберут композиции в июле.

Около 16 млн рублей потратят на оформление Ростова к ЧМ-2018

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Ростове 17 июня пройдёт матч Бразилия - Швейцария. 20 июня на «Ростов Арене» встретятся Уругвай и Саудовская Аравия. 23 июня в донской столице состоится игра между сборными Кореи и Мексики, а 26 июня пройдёт матч между Исландией и Хорватией.

Добавим, что для россиян билеты на матчи мундиаля будут стоить от 1 280 до 66 тысяч рублей, для иностранцев - от 6 300 до 66 тысяч рублей.

Около 16 млн рублей потратят на оформление Ростова к ЧМ-2018

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