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Около 1,5 тысячи жителей Ростовской области остались без газа из-за аварии

Около 1,5 тысячи жителей Ростовской области остались без газа из-за аварии
Около 1,5 тысячи жителей Сальского района Ростовской области остались без газа из-за аварии. Повреждение газопровода произошло 7 ноября. Об этом сообщает ресурсосберегающая компания.

Известно, что к повреждению газопровода привели земельные работы. Из-за аварии газоснабжение приостановили в хуторе Екатериновка, поселке Конезавод имени Буденного и селе Шаблиевка. Всего без газа остались 1 496 жителей этих населенных пунктов.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Газоснабжение возобновят после завершения ремонта.

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