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Сотрудников ЧОПа обвиняют в избиении мужчины в ростовской больнице

Сотрудников ЧОПа обвиняют в избиении мужчины в ростовской больнице
Сотрудников ЧОПа подозревают в избиении одного из посетителей ростовской больницы. Против охранников возбудили уголовное дело по статье «Превышение полномочий работниками частной охранной организации, имеющими удостоверение частных охранников, при выполнении ими своих должностных обязанностей». 

По данным следствия, охранники приехали на вызов медработников. В отделении больницы один из посетителей начал вести себя агрессивно. Сотрудники ЧОПа, пытаясь успокоить мужчину, применили грубую силу. Но решили обойтись без полиции. 

Как результат, в ходе «воспитательных мер» мужчина получил травмы средней тяжести. Правоохранители расценили действия сотрудников ЧОПа как превышение должностных полномочий. 

- Прокуратура Ворошиловского района признала законность возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников охранного предприятия, - сообщают в прокуратуре Ростовской области.

Если суд признает вину охранников, их могут посадить в тюрьму на два года с лишением прав занимать определенные должности.

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