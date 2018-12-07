Охрана правительственной усадьбы и здания приемной президента в ЮФО обойдется в 2 млн рублей



Охрана правительственной усадьбы и здания приемной президента в ЮФО обойдется более чем в 2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта достигает 2 090 000 рублей.



В документации указано, что исполнитель аукциона должен предоставить квалифицированных охранников и снарядить их всем необходимым: огнестрельным оружием, резиновыми палками, газовыми баллончиками и наручниками. Указывается, что в случае правонарушений они должны нажать «тревожную» кнопку.



Кроме того, на посту охранники обязаны находиться круглосуточно.