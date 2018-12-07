Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Охрана правительственной усадьбы и здания приемной президента в ЮФО обойдется в 2 млн рублей

Охрана правительственной усадьбы и здания приемной президента в ЮФО обойдется в 2 млн рублей
Охрана правительственной усадьбы и здания приемной президента в ЮФО обойдется более чем в 2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта достигает 2 090 000 рублей.

В документации указано, что исполнитель аукциона должен предоставить квалифицированных охранников и снарядить их всем необходимым: огнестрельным оружием, резиновыми палками, газовыми баллончиками и наручниками. Указывается, что в случае правонарушений они должны нажать «тревожную» кнопку.

Кроме того, на посту охранники обязаны находиться круглосуточно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.