Охрана фестиваля болельщиков во время ЧМ-2018 в Ростове обойдется более чем в 34 млн



На охрану фестиваля болельщиков во время чемпионата мира по футболу выделили более 34 миллионов рублей. Деньги на безопасность фанатов во время мундиаля выделили из областного бюджета. Максимальная цена контракта достигает 34 973 400 рублей.



В техническом задании указано, что победителю аукциона нужно обеспечивать охрану фанатов с 14 июня по 16 июля. Отдельным пунктом прописано, что подрядчик должен до 1 мая отобрать сотрудников и провести с ними курс обучения по эксплуатации досмотрового оборудования. Кроме того, на плечи исполнителя ложится и оформление аккредитации на допуск к работе на фестивале болельщиков ФИФА.



Напомним, во время мундиаля на месяц перекроют Театральную площадь. На главной площадке донской столицы будет расположена фан-зона для футбольных болельщиков, поэтому движение общественного и личного транспорта будет ограничено.