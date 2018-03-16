Авторизация

Регистрация


  • USD 57.49
  • EUR 70.81
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Охрана фестиваля болельщиков во время ЧМ-2018 в Ростове обойдется более чем в 34 млн

Охрана фестиваля болельщиков во время ЧМ-2018 в Ростове обойдется более чем в 34 млн
На охрану фестиваля болельщиков во время чемпионата мира по футболу выделили более 34 миллионов рублей. Деньги на безопасность фанатов во время мундиаля выделили из областного бюджета. Максимальная цена контракта достигает 34 973 400 рублей.

В техническом задании указано, что победителю аукциона нужно обеспечивать охрану фанатов с 14 июня по 16 июля. Отдельным пунктом прописано, что подрядчик должен до 1 мая отобрать сотрудников и провести с ними курс обучения по эксплуатации досмотрового оборудования. Кроме того, на плечи исполнителя ложится и оформление аккредитации на допуск к работе на фестивале болельщиков ФИФА.

Напомним, во время мундиаля на месяц перекроют Театральную площадь. На главной площадке донской столицы будет расположена фан-зона для футбольных болельщиков, поэтому движение общественного и личного транспорта будет ограничено.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.