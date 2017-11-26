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Охотники застрелили бешеную лису в Ростовской области

Охотники застрелили бешеную лису в Ростовской области
Фото: 1zoom.ru

В Милютинском районе Ростовской области охотники застрелили бешеную лису. Случай произошел в двух километрах от хутора Орлов.

Хищника застрелили на территории Милютинского охотхозяйства. Отстрел проводился в целях мониторинга на особо опасные болезни животных.
- В связи с выявлением бешенства в ближайшее время на отдельной территории охотхозяйства будет установлен двухмесячный карантин, а в радиусе 300 метров от места, где была убита лисица, разложат приманки с вакциной от бешенства для диких плотоядных животных, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Выявленный в Милютинском районе случай бешенства стал 25-м на Дону с начала 2017 года. Специалисты отмечают, что бешенство – это особо опасное заболевание, общее для человека и животных. В природе им болеют лисы, енотовидные собаки, волки и грызуны.

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