Огромная пробка образовалась в центре Ростова из-за поломавшегося светофора





Огромная пробка образовалась в центре Ростова из-за поломавшегося светофора.



Затор возник на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской днём 2 октября. Пробка возникла за считанные минуты. Ситуацию усугубил застрявший на перекрёстке троллейбус. Сейчас скорость движения на данном участке дороги не превышает пяти километров в час.



Кроме того, движение затруднено и на прилегающих улицах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас в центре Ростова загруженность дорог составляет 6 баллов.



На проблемном участке в настоящее время работает регулировщик. Однако пока улучшить дорожную ситуацию не удаётся.