Ограничения в дни ЧМ: какие улицы будут закрыты





В Ростове во время проведения матчей чемпионата мира будет изменена схема движения. По ряду улиц нельзя будет проехать. Ограничения коснутся в основном центра города.



Так, 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля с 6 часов утра до 6 часов утра следующего дня для проезда будут закрыты:

- улица Большая Садовая на участке от переулка Крепостного до проспекта Театрального;

- проспект Театральный на отрезке от улицы Социалистической до улицы Максима Горького;

- площадь Театральная;

- улица Московская на участке от переулка Соборного до проспекта Ворошиловского;

- Западная (низовая) часть Ворошиловского моста;

- улица Левобережная на участке от въезда на парковку P3 в северо-западной части стадиона до Восточного кольца (пересечение магистрали от Южного подъезда с улицы Левобережной).



На этих закрытых для транспорта участках будут организованы пешеходные зоны. Движение любого вида транспорта здесь будет запрещено.



Для личного и общественного транспорта также будут закрыты следующие участки:

- улица Большая Садовая от проспекта Ворошиловского до переулка Крепостного;

- переулок Крепостной от улицы Суворова до Большой Садовой;

- улица Серафимовича на отрезке от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского;

- проспект Ворошиловский на участке от Большой Садовой до Ворошиловского

моста;

- верховая часть Ворошиловского моста;

- Южный подъезд к Ростову от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста;

- магистраль от Южного подъезда до улицы Левобережной;

- улица Левобережная на участках от Ворошиловского моста до въезда на парковку Р3 и от кольцевого пересечения с магистралью от Южного подъезда до улицы Чемордачка.



На этих участках можно будет проехать только автобусам-шаттлам, транспорту экстренных служб и держателям разрешительных документов.



Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, пересечь Большую Садовую в дни ограничений можно будет по проспектам Соколова и Кировскому.



Добавим, что до 15 августа из-за Фестиваля болельщиков закрыт проезд по Театральной площади, на проспекте Театральном от улицы Социалистической до Большой Садовой, а также на улице Советской от улицы Каяни до переулка Краснофлотского.