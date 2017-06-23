Авторизация

Регистрация
  • USD 59.66
  • EUR 66.68
Новости

Общество

0

Ограничения движения из-за городского выпускного привели к пробкам в центре Ростова

Ограничения движения из-за городского выпускного привели к пробкам в центре Ростова

В центре Ростова ограничения движения, связанные с проведением городского выпускного, привели к пробкам.

Праздничные мероприятия намечены на вечер 26 июня. Однако движение закрыли уже утром. Так, с утра нельзя спуститься по переулку Соборному к набережной. Здесь установлен знак «кирпич». На самой Береговой движение прекратилось в 12 часов. Ограничение будет действовать от проспекта Буденновского до переулка Газетного до семи часов утра 27 июня.

В настоящее время, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение транспорта затруднено на проспекте Ворошиловском от улицы Тургеневской до Большой Садовой и от Пушкинской до Красноармейской, на Большой Садовой от Богатяновского спуска до Буденновского. Скорость движения на центральной улице города составляет сейчас 5 км/ч.

Проблемы с движением на улицах Седова, Донской и Тургеневской.

Ограничения движения из-за городского выпускного привели к пробкам в центре Ростова

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.