Ограничения движения из-за городского выпускного привели к пробкам в центре Ростова





В центре Ростова ограничения движения, связанные с проведением городского выпускного, привели к пробкам.



Праздничные мероприятия намечены на вечер 26 июня. Однако движение закрыли уже утром. Так, с утра нельзя спуститься по переулку Соборному к набережной. Здесь установлен знак «кирпич». На самой Береговой движение прекратилось в 12 часов. Ограничение будет действовать от проспекта Буденновского до переулка Газетного до семи часов утра 27 июня.



В настоящее время, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение транспорта затруднено на проспекте Ворошиловском от улицы Тургеневской до Большой Садовой и от Пушкинской до Красноармейской, на Большой Садовой от Богатяновского спуска до Буденновского. Скорость движения на центральной улице города составляет сейчас 5 км/ч.



Проблемы с движением на улицах Седова, Донской и Тургеневской.



