Ограничение движения транспорта в Ростовской области введено на восьми дорогах





В Ростовской области из-за ухудшения погодных условий ограничение для движения пассажирского транспорта введено еще на шести дорогах.



С 19:30 проезд закрыт на трассе Котельниково – Песчанокопское на участке с 21-го по 144-й километр, на автодороге Волгодонск – Зимовники ограничение действует с 0-го по 50-й километр, на трассе Элиста – Зимовники закрыт участок с 26-го по 174-й километр, на автодороге Дубовское – Волгодонск – с 20-го по 66-й километр. Ограничение также введено на трассе Шахты - Раздорская с 29-го по 60-й километр и Шахты - Цимлянск с 40-го по 79-й километр.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, на Дону 3 и 4 марта прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью - мороз, на дорогах - гололедица.



Напомним, ранее ограничение было введено на трассе М-4 «Дон» с 993-го по 1 026-й километр и на автодороге Ростов – Волгодонск с 30-го по 74-й километр.