Ограничение движения транспорта снято в Ростовской области



На трассах Ростовской области снято ограничение движения транспорта.



По информации Главного управления МЧС Ростовской области, в 4:20 28 февраля ограничение для пассажирского транспорта снято по всем направлениям.



В спасательном ведомстве также сообщили, что на трассе М-4 «Дон» развёрнуто четыре мобильных пункта обогрева. Два из них работают на 1 034-м километре автодороги, ещё по одному - на 1 000-м километре и на 1 084-м километре. Работу пунктов обогрева обеспечивают девять единиц техники и 24 спасателя.



Напомним, 27 февраля в 20 часов было введено ограничение движения для пассажирского транспорта по всем направлениям.