Авторизация

Регистрация


  • USD 55.67
  • EUR 68.66
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ограничение движения транспорта снято в Ростовской области

Ограничение движения транспорта снято в Ростовской области
На трассах Ростовской области снято ограничение движения транспорта.

По информации Главного управления МЧС Ростовской области, в 4:20 28 февраля ограничение для пассажирского транспорта снято по всем направлениям.

В спасательном ведомстве также сообщили, что на трассе М-4 «Дон» развёрнуто четыре мобильных пункта обогрева. Два из них работают на 1 034-м километре автодороги, ещё по одному - на 1 000-м километре и на 1 084-м километре. Работу пунктов обогрева обеспечивают девять единиц техники и 24 спасателя.

Напомним, 27 февраля в 20 часов было введено ограничение движения для пассажирского транспорта по всем направлениям.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.