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Огнестрельное оружие и взрывчатку изъяли у жителя Ростовской области

Огнестрельное оружие и взрывчатку изъяли у жителя Ростовской области

У 55-летнего уроженца Таганрога изъяли целый арсенал оружия. Мужчина хранил боеприпасы в собственном доме.

Среди изъятого было больше полутора тысяч патронов разного калибра, 36 гранат, два автомата Калашникова, газовый пистолет, осветительные ракеты, а также комплектующие части к огнестрельному оружию.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.



Максимальное наказание, которое грозит жителю Таганрога, составляет 5 лет лишения свободы.

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