Огнестрельное оружие и взрывчатку изъяли у жителя Ростовской области





У 55-летнего уроженца Таганрога изъяли целый арсенал оружия. Мужчина хранил боеприпасы в собственном доме.



Среди изъятого было больше полутора тысяч патронов разного калибра, 36 гранат, два автомата Калашникова, газовый пистолет, осветительные ракеты, а также комплектующие части к огнестрельному оружию.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.







Максимальное наказание, которое грозит жителю Таганрога, составляет 5 лет лишения свободы.



