Оформление Ростова ко Дню Победы обойдется в 4 миллиона рублей





Из городского бюджета выделят 4 миллиона рублей на оформление донской столицы в преддверии Дня Победы. Управление наружной рекламой через сайт госзакупок ищет подрядчика, который разместит за эту сумму баннеры в отдельных местах Ростова.



По техническому заданию исполнителю необходимо оформить металлоконструкциями и баннерами Театральную площадь, мемориальный комплекс «Воинам-освободителям», скульптурную композицию «Мать и дитя», улицу Большую Садовую, территорию на площади Советов, вход перед парком Горького, а также выезды из донской столицы.



Кроме того, к 9 мая город украсят металлоконструкциями с флагштоками и панно. В условиях договора указано, что подрядчик сам отвечает за доставку, монтаж, демонтаж и утилизацию.



Отметим, что при подготовке к масштабным праздникам на оформление Ростова тратят солидные суммы. Достаточно вспомнить новогоднее украшение для города, которое обошлось в 1,5 млн рублей.



