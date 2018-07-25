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Одна из политических партий Ростовской области обвиняет Светлану Лободу в «головотяпстве»

Одна из политических партий Ростовской области обвиняет Светлану Лободу в «головотяпстве»
Популярная певица Светлана Лобода вызвала недовольство одной из политических партий донского региона. Поводом полужило использование звездой баннеров «выборы» для рекламы своих выступлений. Представители партии даже заявили в полицию по этому поводу.

«Как следует из данных Избирательной комиссии Ростовской области, Лобода не является кандидатом в Законодательное Собрание региона и, соответственно, не может размещать плакаты со своим изображением и вводить избирателей в заблуждение», - отмечают представители партии. 

Если певица продолжит вешать свои афиши на официальные стенды ей нужно баллотироваться в депутаты донского парламента. Однако Лобода является гражданкой Украины. Соответственно участвовать в выборать на территории России не может.

Кстати, такую же участь, в ближайшем будущем побещали и Ольге Бузовой.

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