Одна из политических партий Ростовской области обвиняет Светлану Лободу в «головотяпстве»



Популярная певица Светлана Лобода вызвала недовольство одной из политических партий донского региона. Поводом полужило использование звездой баннеров «выборы» для рекламы своих выступлений. Представители партии даже заявили в полицию по этому поводу.



«Как следует из данных Избирательной комиссии Ростовской области, Лобода не является кандидатом в Законодательное Собрание региона и, соответственно, не может размещать плакаты со своим изображением и вводить избирателей в заблуждение», - отмечают представители партии.



Если певица продолжит вешать свои афиши на официальные стенды ей нужно баллотироваться в депутаты донского парламента. Однако Лобода является гражданкой Украины. Соответственно участвовать в выборать на территории России не может.



Кстати, такую же участь, в ближайшем будущем побещали и Ольге Бузовой.