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Один из задержанных на Украине российских пограничников - уроженец Ростовской области

Один из задержанных на Украине российских пограничников - уроженец Ростовской областиУроженец Ростовской области Аскар Кулуб
Задержанными оказались военнослужащие Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. Российские военные заблудились в море во время ночных учений в Крыму и были арестованы украинскими правоохранительными органами за нарушение государственной границы.

По информации источника, один из задержанных, 27-летний Аскар Кулуб, - уроженец Ростовской области. Аскар родился в хуторе Малая Хлоповая Морозовского района. Там же живут его родители. Он выпускник Калининградского пограничного института ФСБ.

Сейчас оба военнослужащих заключены под стражу. А украинские политики считают, что российских пограничников следует обменять на бойцов ВСУ, попавших в плен к ополченцам ДНР и ЛНР.
- Без обмена на наших граждан оба сотрудника ФСБ не вернутся домой быстро, - заявила депутат Украинской Рады, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Российские пограничники оказались на территории Украины в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска. Заместитель начальника резервной заставы Аскар Кулуб и начальник кинологической группы Владимир Кузнецов сбились с маршрута и случайно оказались на территории соседнего государства.

В настоящий момент известно, что суд в Херсонской области Украины арестовал российских пограничников на 15 суток.

Дома в Ростовской области Аскара, кроме родителей, ждут жена и двухлетняя дочка.

Один из задержанных на Украине российских пограничников - уроженец Ростовской области
Владимир Кузнецов родом из города Благовещенска Амурской области.

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