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Очередной случай бешенства зарегистрирован в Ростовской области

Очередной случай бешенства зарегистрирован в Ростовской области

Уже четвертый с начала года случай бешенства зарегистрирован в Ростовской области. В охотничьих угодья Каширского района застрелили больного волка.
- Патологический материал от животного поступил в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию, там и установили диагноз,- сообщили в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.- 1 марта ветеринары и егери начали раскладывать в угодьях вакцины против бешенства для плотоядных животных. Всего планируют разложить около 300 доз лекарств.

Кроме того, прививки против бешенства сделают собакам, кошкам и крупному рогатому скоту из хутора Платов, который находится всего в одном километре от места, где поймали больного волка.

Напомним, что ранее в Ростовской области выявили три случая бешенства. Первым заболевшим животным был шакал, застреленный на территории Сандатовского охотхозяйства в Сальском районе. Вторым- кошка из Каменского района , третьим- лиса, которую поймали в в Красносулинском районе.

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