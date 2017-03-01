Очередной случай бешенства зарегистрирован в Ростовской области





Уже четвертый с начала года случай бешенства зарегистрирован в Ростовской области. В охотничьих угодья Каширского района застрелили больного волка.

- Патологический материал от животного поступил в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию, там и установили диагноз,- сообщили в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.- 1 марта ветеринары и егери начали раскладывать в угодьях вакцины против бешенства для плотоядных животных. Всего планируют разложить около 300 доз лекарств.



Кроме того, прививки против бешенства сделают собакам, кошкам и крупному рогатому скоту из хутора Платов, который находится всего в одном километре от места, где поймали больного волка.



Напомним, что ранее в Ростовской области выявили три случая бешенства. Первым заболевшим животным был шакал, застреленный на территории Сандатовского охотхозяйства в Сальском районе. Вторым- кошка из Каменского района , третьим- лиса, которую поймали в в Красносулинском районе.