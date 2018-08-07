Очередное повышение цен на бензин ожидает ростовчан в ближайшее время



Фото: Retail-loyalty.org

Производители топлива предупредили, что в скором времени цены на бензин и дизельное топливо станут выше. Виной тому - повышение налога на добавленную стоимость.



Напомним, что НДС вырос с 18% до 20%. Российские производители топлива компенсируют убытки за счёт роста цен на свой товар. Причем стоимость бензина, скорее всего, увеличится не на 2%, а на 3-4%. В годовом исчислении из-за ползучего роста цен повышение может достигнуть даже 10%.



Как утверждает заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, на цену бензина влияет множество факторов. В их числе - налоговая составляющая. В ФАС добавили, что рост стоимости топлива и других товаров будет, но дестабилизации ситуации на рынке не стоит ожидать.



Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов выступил с критикой позиции чиновников. Депутат Государственной Думы считает, что государство с помощью ФАС может удержать рост цен на топливо.

- Когда правительство повышало НДС, оно должно было думать о последствиях. Совершенно очевидно, что скачок цен будет во всех отраслях экономики, в том числе и в топливной, – объяснил Михаил Емельянов. – Заявление ФАС беспомощное и не очень понятное, потому что есть рычаги для того, чтобы не допустить такого повышения.



Депутат подчеркнул, что правительство могло бы поставить такие условия для топливных и нефтяных компаний, при которых они не могли бы повышать цены на бензин. В этом должна помочь антимонопольная служба.

- Это очень прибыльный бизнес, и рентабельность его высока, если повышение НДС снизит рентабельность, но позволит не повышать цены для потребителей и бизнеса, то это был бы хороший ход. От ФАС я бы ожидал более активной позиции, а не просто разведения руками, - сказал парламентарий.



Отметим, что в настоящее время в Ростовской области средняя цена на бензин марки А-92 – 44 рубля, на А-98 - 50 рублей, что больше прошлогодней стоимости почти на 12%. По информации правительства, скачок цен на бензин произошёл из-за подорожания нефти. Однако у нас бензин дорожает постоянно. За последние 10 лет стоимость топлива в России выросла более чем в пять раз. При этом цена за баррель нефти колебалась в пределах от 25 до 150 долларов.



По логике чиновников, бензин дорожает из-за роста стоимости нефти. Но тогда сейчас цена топлива должна была снизиться примерно в два раза по сравнению со временем, когда нефть стоила 150 долларов за баррель. В настоящие дни цена нефти - 70 долларов. Предложенная правительством формула не работает.