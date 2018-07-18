Очередная огромная яма появилась в Ростове





В районе Нахичевани 20 июля образовался новый провал. Огромная яма появилась на пересечении улиц 13-я Линия и Мясникова.



По словам очевидцев, яма появилась посреди пешеходного перехода во время ливня. Произошло это ночью, когда движение было неплотным. В результате инцидента никто не пострадал, автомобили не повреждены. Место провала огородили. В настоящее время ведется ремонт дороги, дата завершения работы неизвестна.



После окончания чемпионата мира по футболу в Ростове все чаще обнаруживаются проблемы: ветхие дома, противный запах воды из крана и, наконец, дорожные обвалы. Напомним, что с 16 июля асфальт в разных частях Ростова четыре раза уходил под землю.