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Очередная огромная яма появилась в Ростове

Очередная огромная яма появилась в Ростове

В районе Нахичевани 20 июля образовался новый провал. Огромная яма появилась на пересечении улиц 13-я Линия и Мясникова.

По словам очевидцев, яма появилась посреди пешеходного перехода во время ливня. Произошло это ночью, когда движение было неплотным. В результате инцидента никто не пострадал, автомобили не повреждены. Место провала огородили. В настоящее время ведется ремонт дороги, дата завершения работы неизвестна.

После окончания чемпионата мира по футболу в Ростове все чаще обнаруживаются проблемы: ветхие дома, противный запах воды из крана и, наконец, дорожные обвалы. Напомним, что с 16 июля асфальт в разных частях Ростова четыре раза уходил под землю.

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