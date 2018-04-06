Очередь за билетам на игру «Ростов» - «Хабаровск» болельщики занимали с двух часов ночи



Предстоящая тестовая игра на недавно построенном стадионе «Ростов Арена» вызвала небывалый ажиотаж среди болельщиков. 9 апреля жители Ростова и региона занимали очередь в кассы с двух часов ночи. Однако все, кто планировал купить билеты, ушли домой ни с чем.



Неожиданной новостью для всех собравшихся стало то, что в этот день отпускать билеты не будут. Кассир обратился к толпе и объявил, что в первый день продажи билеты смогут приобрести только владельцы абонементов.



- Это издевательство! - высказал свое негодование болельщик со стажем Виктор. - Ладно, я живу недалеко от Ростова, а ведь есть люди, которые едут из Боковской, Вешенской станиц. Очередь занимали еще вчера. Нам сказали, что билеты будут, а по факту? И такой бардак просто на каждом чемпионате.







Любителям футбола предложили ждать обновлений на сайте, где скоро появится информация о датах продажи.



Отметим, что возле касс «Олимпа-2» собрались более 500 человек. Люди пожертвовали сном, чтобы приобрести билет на исторический матч. Игра на поле нового стадиона «Ростов Арена» состоится 15 апреля.



Напомним, цены билетов на «Ростов Арену» колеблются от 300 рублей на угловых местах и до 1 200 в бизнес-классе, на VIP-места - от трех до шести тысяч рублей.