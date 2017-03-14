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Объявлена стоимость проезда в «Ласточке» Ростов – Кисловодск

Объявлена стоимость проезда в «Ласточке» Ростов – Кисловодск

Стала известна стоимость билета на «Ласточку», которая будет курсировать между Ростовом и Кисловодском.

Минимальная цена проезда полного маршрута в вагоне второго класса составляет 914 руб., в первом классе - 2137 руб., сообщает «Ростов-Транспорт».

Напомним, «Ласточка» начнет ходить ежедневно с 1 мая. Поездка займет около семи часов. Из Ростова электропоезд будет выезжать в 14:42, прибывать в конечный маршрут в 21:48, из Кисловодска - в 6:12 и приезжать в Ростов в 13:10.

В составе поезда вагоны второго и первого класса, который отличается напольным покрытием и кожаными сиденьями. За дополнительную плату во время движения может быть организовано питание в виде холодных закусок и различных напитков. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться в поездке розетками, куллером с холодной и горячей водой.

«Ласточка» заменит обычный скорый поезд № 69/70 Ростов - Кисловодск с сидячими вагонами и купе, курсирующий по этому маршруту в настоящее время. Сейчас стоимость билета начинается от 657 руб. Таким образом с повышением комфорта и сокращением времени пути цена выросла более чем на 250 руб.

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