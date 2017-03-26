Авторизация

Регистрация
  • USD 57.02
  • EUR 61.96
Новости

Общество

0

Обстоятельства смерти двух человек из-за падения дерева на КамАЗ выясняют в Ростове

Обстоятельства смерти двух человек из-за падения дерева на КамАЗ выясняют в Ростове

В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек. 33-летний водитель грузовика и 54-летний пассажир скончались на месте.
- Следственный отдел по Кировскому району назначил судебную экспертизу.- сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Напомним, несчастный случай произошел на улице Левобережной 27 марта. Грузовик был припаркован на обочине, когда дерево рухнуло. Кабину КамАЗа просто расплющено вместе с людьми.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!