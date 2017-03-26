Обстоятельства смерти двух человек из-за падения дерева на КамАЗ выясняют в Ростове
В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек. 33-летний водитель грузовика и 54-летний пассажир скончались на месте.
- Следственный отдел по Кировскому району назначил судебную экспертизу.- сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Напомним, несчастный случай произошел на улице Левобережной 27 марта. Грузовик был припаркован на обочине, когда дерево рухнуло. Кабину КамАЗа просто расплющено вместе с людьми.