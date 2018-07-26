Общественный транспорт бесплатно доставит болельщиков в центр города после матча «Ростов» - «Ахмат»





После игры между ФК «Ростов» и «Ахматом» для болельщиков будет организован бесплатный транспорт.



Общественный транспорт доставит зрителей от стадиона в центр города.

- Маршрут обслуживается с 23 часов до часа ночи автобусами большой вместимости, - сообщили в администрации города.

Всего будет задействовано 25 единиц транспорта. Автобусы для фанатов заказал ФК «Ростов». Игра начнётся в 21:30.



Напомним, после матча в районе Южного подъезда будет ограничено движение транспорта.



