Обманутых дольщиков могут обмануть еще раз





К Банкротству скандально известного застройщика ЖК «Царицыно» может привести к банкротству, становящимся не менее известным и подозрительным страховщика – ООО «Проминстрах».



В одной из своих публикаций экономист Михаил Хазин оценивает потенциальную финансовую «дыру» от этих событий в 150 миллиардов рублей. Он так же утверждает, что последствия этого бедствия скажутся не только в Москве, но и во многих регионах.



Как сообщает газета «Ведомости» страховая компания «Проминстрах» должна будет выплатить дольщикам ЖК «Царицыно» около девяти миллиардов рублей в связи с началом конкурсного производства компании застройщика жилых комплексов ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ). Введение конкурсного производства означает, что для граждан, чьи договоры долевого участия были застрахованы, наступил страховой случай. Они имеют право обратиться в страховую компанию с требованием о выплате возмещения, - сообщил председателя Москомстройинвеста Константин Тимофеев.



Осенью прошлого года, после того, как дольщики долгостроя обратились с открытым письмом к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной, и выразили сомнение в том, что «Проминстрах» сможет произвести выплаты в полном объеме, представители «Проминстраха» заверили, что страховщик готов произвести выплаты в полном объеме.



Но то было осенью. Ситуация несколько изменилась. А опасения людей стали совершенно обоснованными. Известно, что та же страховая компания отказывается выплачивать гораздо меньшие деньги дольщикам в Волгограде. И это не смотря на решение суда. Волжский городской суд поступили десятки исков от дольщиков «АхтубаСитиПарка» к ООО «Проминстрах». Люди должны получить страховые выплаты - от 800 тысяч до 1,1 миллиона рублей. А в некоторых случаях компании придется заплатить еще и штраф порядка 400 тысяч рублей, сообщила недавно «Комсомольская правда». По «АхтубаСитиПарк» также принято решение о начале конкурсного производства, но «Проминстрах» так и не начал выплаты, и когда начнет неизвестно. Дольщикам Царицыно есть о чем переживать. По мнению специалистов, страховщик находится на грани банкротства. С учетом пеней и штрафов за задержку строительства сумма выплат компании «Проминстрах» обманутым дольщикам Царицыно, по некоторым оценкам может достичь 18 млрд. рублей, - считает Михаил Хазин. Есть большие сомнения в том, что страховая компания обладает необходимой суммой для выплаты дольщикам. Эта цифра может достигать 30 млрд. рублей. Речь идет о выплатах страховщика перед дольщиками застройщиков, которые уже признаны банкротами, или станут таковыми в ближайшее время. Активы «Проминстраха» по разным оценкам не превышают 5-6 млрд. рублей – отмечает Хазин. А вот потенциальная «дыра» в компании может составлять сумму до 150 миллиардов рублей, а общий объем ответственности - до 1.5 триллионов. Значительная часть долгов «Проминстраха» попала к компании вместе с портфелем ушедшей в прошлом году с рынка страховой компании РИНКО. А начала «этого переходящего портфеля рисков застройщиков», пишут «Новые Известия» были заложены еще страховой компанией «БАЛТ-страхование». «Именно эта компания стала одним из первых страховщиков ответственности «Царицыно», да и других проблемных застройщиков», - сообщает издание. Компания обанкротилась, почти не произведя ни каких выплат. Евгений Мирошников, генеральный директор «БАЛТ-страхования», и один из вероятных совладельцев компании, был и соучредителем Международного Строительного Банка, а также банка «Еврокапитал-Альянс», которые как считалось, входили в состав группы физических и юридических лиц близкой к Ларисе Маркус, известной банкирше-мошеннице, похитившей у клиентов Внешпромбанка более 100 млрд. рублей. В состав группы входили, например, Сергей Одинцов и Виталий Курышев, которые были среди учредителей того же Международного Строительного Банка. Та же группа бенефициаров, включая Игоря Налеткина, Евгения Мирошникова, Владимира Колошина и Андрея Курышева (брата Виталия Курышева), являлась акционерами и второго банка - «Еврокапитал-Альянс». Виталий Курышев был главным бухгалтером СК «БАЛТ-страхование». Евгений Мирошников после банкротства «БАЛТ-страхования» стал генеральным директором и единственным владельцем компании «РИНКО». Сергей Одинцов, вместе с Ларисой Маркус - одним из конечных бенефициаров «Проминстраха». Практически все указанные лица - Одинцов, Колошин, Андрей Курышев, Евгений Мирошников с родственниками, - упомянуты на сайте ООО «Проминстрах» в «Реестре агентов».



Судя по всему, за всей триадой страховых компаний «БАЛТ-страхование» - РИКНО – «Проминстрах», страховавших как дольщиков Царицыно, так и обманутых дольщиков десятков других долгостроев, стоят одни и те же лица. Стоит ли удивляться, что и методы работы они используют одни и те же. Многие клиенты РИНКО сталкивались с отказом от выплат. Как пишут «Новые Известия» РИНКО отказывалась платить, а ее клиенты вдруг «обнаруживали, что зарегистрированные договора при обращении за страховками вдруг исчезали…». «Этот же фокус, теперь повторяет и «Проминстрах», объявляя ряд договоров несуществующими», - отмечает издание. Кстати, похоже, что значительные нарушения в РИНКО, в том числе и подозрения на заключение фиктивных договоров, «серые»-«тетрадочные» страховки, вывод средств обнаруживали в РИНКО еще проверки Центрабонка. Что бы не заморачиваться исправлением ситуации, сразу же после проверки, компания распространила информацию о том, что она собирается уйти с рынка, и передать свой портфель в компанию «Проминстрах». «Можно говорить либо о том, что в отличие от банковского рынка, у ЦБ нет специалистов, готовых квалифицированно работать на рынке страхования, либо искать другие причины, почему в Центробанке были не заинтересованы в осуществлении подобного контроля», - недоумевает Председатель Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич. Кстати, допуск от регулятора к обязательному страхованию гражданской ответственности застройщиков в долевом строительстве «Проминстрах» получил за несколько недель до начала передачи портфеля. Несмотря на недовольство дольщиков сменой вывески одиозными страховщиками, регулятор не стал тщательно контролировать процесс передачи портфеля. Вот почему возникают подозрения, что все дольщики «БАЛТ-страхования» и РИНКО дошли до «Проминстраха», а не потерялись в процессе передачи токсичных рисков застройщиков-банкротов, на страховании которых специализировалась РИНКО. Опасаясь, что компания Маркус и ее партнеров-страховщиков обанкротит еще одну компанию и дольщики останутся без выплат, на днях они снова вышли с пикетами к Центробанку, с требованиями взять ситуацию в «Проминстрахе» под свой контроль. Как отмечается, банкстеры из компании Мирошникова-Маркус могли вывести из страховых компаний в британские офшоры до 12 млрд. рублей. Странно, что подобна деятельность вызывает опасения у дольщиков, но почему-то не у регулятора, удивляется лидер Движения "Новая Россия", Директор Института актуальной экономики Никита Исаев: «Схема более, чем подозрительная. Для всех, кроме ЦБ, который не обращал никакого внимания ни на банкротство «Балт-Страхования», ни на череду сменяющих друг друга страховых компаний, ни на очевидную кражу денег дольщиков, через примитивное завышение агентской комиссии». Как отмечает Исаев, РИНКО передала свой портфель ООО «Проминстрах», естественно без «забалансовых» дольщиков, которые в одночасье лишились всякой защиты. Поэтому «Проминстрах» скорее всего постарается правдами и не правдами минимизировать риски, в том числе и отказывая дольщикам в выплатах, аргументируя это, тем, что они «потерялись» при передаче портфеля. А когда не получится, очень возможно, что по примеру предшественников – «БАЛТ-страхования» и РИНКО, обанкротится или сбежит. «В этой ситуации «Проминстрах», который утверждает, что «оплаты в «РИНКО» не поступало», как минимум лукавит, и в любом случае все эти обманутые дольщики лягут на плечи ЦБ», - считает Никита Исаев. «В этой ситуации. – считает Михаил Хазин, - необходимы скоординированные действия со стороны государства: фактическая санация компании «Проминстрах» и остановка ее деятельности на рынке долевого строительства путем введения временной администрации со стороны ЦБ РФ». Известный экономист уверен, что это может стать единственной обеспечительной мерой, которая позволит сохранить активы для выплат клиентам застройщиков банкротов и не допустить дальнейшего роста числа обманутых дольщиков.



Добавим, что в Ростовской области дольщики компаний ГК СМУ1 Ростов и СК Донстрой должны понимать, что они застрахованы в «Проминстрахе».



Источник: https://versia.ru/cb-ne-izbezhat-otvetstvennost-za-dyry-v-prominstraxe

