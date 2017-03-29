Обманутые дольщики ЖК «Европейский» каждый день проводят пикеты у здания донского правительства



В Ростове-на-Дону дольщики ЖК «Европейский» по-прежнему стоят с плакатами у здания областного правительства.



Одиночные пикеты обманутые собственники начали проводить 25 ноября. Владельцы недостроенных квартир, в которые уже вложено около трех миллиардов рублей, в очередной раз пытаются привлечь внимание городских властей к решению проблемы тысячи семей.

- Мы требуем, чтобы правоохранительные органы привлекли к ответственности всех участников этой масштабной аферы, - рассказала представитель жильцов Светлана Лихушина. - Сейчас под следствием находится всего один фигурант, а остальные мошенники проходят свидетелями. Пока не привлекут к ответственности каждого, мы будем ходить по кругу.



Также обманутые дольщики просят руководителей банков пойти им на встречу. Для многих семей выплачивать ипотеку за котлован стало непосильной ношей, ведь приходится «тянуть» еще и съемное жилье. Так, в рамках правового поля, кредитные организации могут приостановить платежи или снизить процентную ставку. Собственники уже обратились с этой просьбой в Правительство РФ.



Напомним, застройщик ООО «Рубин» и инвестор ООО «Рассвет Строй Инвест» на два с половиной года задержали сроки сдачи домов в ЖК «Европейский», который расположен на территории бывшего аэродрома ДОСААФ.



По словам дольщиков, вместо того, чтобы заниматься недостроями, фирмы оформили другие юридические лица (предположительно, ЖК «Семейный», ООО «Полет») и строят новые дома на деньги, полученные от обманутых семей.



Между тем, стройка до сих пор стоит. Региональные власти по-прежнему не нашли инвестора. Около тысячи семей на грани отчаяния. Жильцы планируют продолжить пикеты до тех пор, пока дело не сдвинется с мертвой точки. В планах обманутых дольщиков - разбить палаточный лагерь около здания областного правительства.