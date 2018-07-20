Обманутые дольщики смогут получить свои квартиры в Ростове-на-Дону



Городская администрации готовит списки участников долевого строительства и призывает поторопиться со сдачей пакета документов.



Ростовчане, ставшие жертвами недобросовестных застройщиков, смогут получить свое жилье уже в построенных новостройках или же строящихся домах. Права обманутых местных жителей восстановит инвестор.



Более 400 пострадавших участников долевого строительства обратилось в Департамент координации строительства и перспективного строительства, вовремя не получившие свои квартиры от застройщиков. Обманутых дольщиков предполагается поселить в ростовских новостройках, а также в жилом комплексе, строительство которого будет запущено в конце 2018 года.



Чтобы получить собственную жилплощадь, местные жители должны обратиться в городской департамент координации строительства с необходимым пакетом документов. В итоге около 650 квартир будет передано ростовчанам.

Как сообщает администрация Ростова-на-Дону, на сегодняшний день комиссия по приему заявлений от граждан работает в усиленном режиме, чтобы избежать больших очередей и предоставить квартиры всем дольщикам.



Более 400 желающих получить свои квартиры уже обратилось в комиссию. Призываем обманутых дольщиков не затягивать и не ждать до последнего.



Напомним, проблема ростовчан, ставших жертвами недобросовестных застройщиков, на сегодняшний день одна из самых острых во всей области. депутаты заксобрания внесли поправки в региональное законодательство, чтобы решить ее как можно быстрее. Это позволит передать застройщику участок земли без торгов. Взамен инвестор безвозмездно предоставит обманутым ростовчанам часть квартир.



Для отчаявшихся дольщиков это единственный выход из безвыходной ситуации, потому что многим из них приходится жить на съемных квартирах , при этом выплачивая ипотеку. При помощи введения в эксплуатацию новых многоквартирных домов планируется почти вдвое уменьшить число обманутых дольщиков.



Ростовчане должны предоставить ряд документов для того, чтобы их включили в список на обеспечение прав на жилую собственность.

- копии паспортов (все страницы);

- копии договоров участия в долевом строительстве и допсоглашений к ним, копии документов, подтверждающих оплату. В случае привлечения заемных средств – копии ипотечного договора и сведения об исполнении дольщиком своих обязанностей по указанному договору;

- копии судебного акта по спору, в рамках разрешения которого судом установлено наличие прав требования в отношении проблемного объекта;

- согласия пострадавшего дольщика, его супруга (супруги) на передачу имущественных прав муниципальному образованию в случае обеспечения прав на жилые помещения;

- оригиналы вышеперечисленных документов.



Полный список смотрите на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону. http://rostov-gorod.ru/index/news/10/695822/



Заявления принимаются по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, 6, этаж 7, каб. 6 (бизнес-центр «Пять морей»). Время работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Тел: (863) 268-79-6