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Обманутые дольщики Ростова отстаивают право на строительство домов вблизи Александровской рощи

Обманутые дольщики Ростова отстаивают право на строительство домов вблизи Александровской рощи
Инициативная группа обманутых дольщиков донской столицы отстаивает право на строительство домов рядом с Александровской рощей. Горожане разместили ролик на популярном видеохостинге, в котором показали, как на самом деле выглядит участок, который называют Александровской рощей. Груды мусора, аварийные деревья, остатки старой строительной площадки, и это еще не весь перечень того, что так яростно защищают местные жители…
При этом дольщики уверены, что 10 лет назад здесь не было никаких зеленых насаждений, а участок на улице Вересаева как раз предназначался для площадки под застройку.

Обманутые горожане уже не первый раз привлекают внимание к проблеме Александровской рощи. Не так давно на городском сервисе «Активный ростовчанин» была создана петиция с требованием начать строительство социального жилья по улице Вересаева. Автор инициативы Александр Попов благодарил власти, которые поддержали дольщиков и нашли решение в сложившейся ситуации.

«Мы поддерживаем строительство нового ЖК на улице Вересаева – ведь 5% всех площадей застройщик передаст нам – обманутым дольщикам. Мы считаем, что от такого строительства выиграют все: мы получим долгожданные квартиры, а жители Александровки получат вместо запущенной рощи современный облагороженный парк, новый детский сад, школу и прогулочные зоны», - отмечает в петиции Александр.

Стоит отметить, что за несколько дней инициатива набрала необходимые 500 голосов. С помощью новой записи горожане пытаются привлечь дополнительное внимание к данной проблеме. Обманутые дольщики уверены, что никакого ущерба экологии это строительство не нанесет. Граждане, пострадавшие от рук недобросовестных застройщиков, готовы вносить свой вклад в экологию: выходить на субботники, высаживать новые деревья и заниматься благоустройством. Однако люди не смогут сами себе построить жилье… Сотни семей вынуждены отстаивать свое право на тихий семейный очаг, который у них будет, если появятся дома на улице Вересаева.

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