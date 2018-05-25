Обманутые дольщики Ростова отстаивают право на строительство домов вблизи Александровской рощи



Инициативная группа обманутых дольщиков донской столицы отстаивает право на строительство домов рядом с Александровской рощей. Горожане разместили ролик на популярном видеохостинге, в котором показали, как на самом деле выглядит участок, который называют Александровской рощей. Груды мусора, аварийные деревья, остатки старой строительной площадки, и это еще не весь перечень того, что так яростно защищают местные жители…

При этом дольщики уверены, что 10 лет назад здесь не было никаких зеленых насаждений, а участок на улице Вересаева как раз предназначался для площадки под застройку.



Обманутые горожане уже не первый раз привлекают внимание к проблеме Александровской рощи. Не так давно на городском сервисе «Активный ростовчанин» была создана петиция с требованием начать строительство социального жилья по улице Вересаева. Автор инициативы Александр Попов благодарил власти, которые поддержали дольщиков и нашли решение в сложившейся ситуации.



«Мы поддерживаем строительство нового ЖК на улице Вересаева – ведь 5% всех площадей застройщик передаст нам – обманутым дольщикам. Мы считаем, что от такого строительства выиграют все: мы получим долгожданные квартиры, а жители Александровки получат вместо запущенной рощи современный облагороженный парк, новый детский сад, школу и прогулочные зоны», - отмечает в петиции Александр.



Стоит отметить, что за несколько дней инициатива набрала необходимые 500 голосов. С помощью новой записи горожане пытаются привлечь дополнительное внимание к данной проблеме. Обманутые дольщики уверены, что никакого ущерба экологии это строительство не нанесет. Граждане, пострадавшие от рук недобросовестных застройщиков, готовы вносить свой вклад в экологию: выходить на субботники, высаживать новые деревья и заниматься благоустройством. Однако люди не смогут сами себе построить жилье… Сотни семей вынуждены отстаивать свое право на тихий семейный очаг, который у них будет, если появятся дома на улице Вересаева.