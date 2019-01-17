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Областную детскую больницу в Ростове реконструируют более чем за 75 млн рублей

Областную детскую больницу в Ростове реконструируют более чем за 75 млн рублей
Областную детскую клиническую больницу в Ростове реконструируют за 75 557 800 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику необходимо реконструировать здание главного корпуса медицинского учреждения на улице 339-й Стрелковой Дивизии и выполнить перепланировку помещений на всех этажах. Также, провести реконструкцию нужно в поликлинике, 3-этажном корпусе и пищеблоке. Кроме того, в сумму контракта включено строительство хирургического корпуса Областной детской клинической больницы на 280 коек.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 11 февраля. Спустя 4 дня определят победителя тендера.

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