Областную детскую больницу в Ростове реконструируют более чем за 75 млн рублей



Областную детскую клиническую больницу в Ростове реконструируют за 75 557 800 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.



Согласно документации, подрядчику необходимо реконструировать здание главного корпуса медицинского учреждения на улице 339-й Стрелковой Дивизии и выполнить перепланировку помещений на всех этажах. Также, провести реконструкцию нужно в поликлинике, 3-этажном корпусе и пищеблоке. Кроме того, в сумму контракта включено строительство хирургического корпуса Областной детской клинической больницы на 280 коек.



Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 11 февраля. Спустя 4 дня определят победителя тендера.