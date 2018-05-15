О донском катере «Алюма фиш» рассказали в подробном видеообзоре





Подробный видеообзор своего быстроходного катера для рыбалки и отдыха «Алюма Фиш 4.7» представила компания «АЛЮМА». Широкой публике моторную лодку представил основатель и генеральный директор компании Дмитрий Короченский. За 28 минут автор проекта рассказал и показал зрителям о своей концепции практически все.

- Мы уже презентовали наш катер на нескольких выставках, провели с десяток тест-драйвов, - отмечает Дмитрий Короченский. – Около 20 лодок уже куплены и успешно эксплуатируются. Покупатели и эксперты публикуют свои отзывы и краткие обзоры. Однако наши потенциальные клиенты весьма требовательны. Прежде чем приобрести катер, они хотят узнать о нем все до мелочей. Теперь они смогут получить интересующую их информацию из нашего нового ролика.



По словам руководителя проекта, «за кадром» пришлось оставить процесс разработки катера. Ведь это занимает большое количество времени. Впрочем, о производстве все желающие смогут узнать из фильма. Его планируется снять в обозримом будущем.







Отметим, что сам обзор вышел https://www.youtube.com/watch?v=FuMSMzcIeyo полным и весьма убедительным. За первые 10 дней ролик посмотрели около 20 тысяч пользователей Интернета.



Один из зрителей, Максим М., написал: «Очень крутой обзор катера, очень интересно и креативно сняли, молодцы, ребята». Другой пользователь под ником «Лель Лельк» также высоко оценил катер: «Да я бы на таком катере и на рыбалку, и на каталку)) только заправляй и катайся, катер суперрр!)».



Своим мнение о «мужском» продукте поделились и девушки. Так, Виктория К. написала: «Замечательный катер! Хочу покататься на этом катере и побывать на рыбалке с семьей».



Ирина Я. добавила: «Отличный, мощный и удобный катер. Нужно будет мужу порекомендовать)».



Эксперты также высказали свое мнение: «Интересная лодка, выглядит отлично! Мне показалось, что максимальная скорость в 66-68 по течению под 90 л. с. для 4,7 м - как-то мало. Понимаю, что ширина здесь сильно влияет, но всё же. Ну и ценник почти в 600 т. р. за 4,7 метра немного отпугивает. Понимаю, что ширина, отделка, стекло и т. д. В любом случае лодка интересная и найдёт своего покупателя. Желаю хороших продаж и динамичного развития!», - написал в своем комментарии Даниил С.



С каждым днем просмотров становится все больше. Дмитрий Короченский отмечает, что это показывает, что продукт действительно пользуется спросом.

- Мы работали над этим обзором больше недели, - рассказывает Дмитрий Короченский. – Старались не упустить ни одной мелочи. Показать все как можно нагляднее и рассказать обо всем как можно понятнее. Но успех превзошел все мои ожидания. Ежедневно ролик смотрят более двух тысяч человек.