НПФ «Сафмар» запускает «Пенсию в один клик» - любой россиянин может открыть индивидуальный пенсионный счет в режиме онлайн





АО НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, запускает онлайн-сервис, позволяющий любому гражданину РФ открыть индивидуальный пенсионный счет в Фонде и делать взносы на личную пенсию в режиме онлайн с любого устройства с выходом в Интернет.



Оформление договора негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), открытие и пополнение счета на сайте Фонда https://www.npfsafmar.ru/financier/ занимает несколько минут. После заключения договора НПО счет можно пополнять с помощью банковской карты в личном кабинете на сайте Фонда. Для автоматического пополнения можно подключить услугу «Автоплатеж».



Минимальная сумма для открытия индивидуального пенсионного счета – 2 тысячи рублей, минимальная сумма пополнения – 1 тысяча рублей, периодичность взносов выбирает сам клиент.

Для клиентов перевод средств с карты любого банка на индивидуальный пенсионный счет, открытый в Фонде, будет бесплатным.



Сервис доступен как существующим клиентам, уже формирующим накопительную или негосударственную пенсию в НПФ «Сафмар», так и людям, которые ранее не обслуживались в Фонде.



Для заключения договора с Фондом человеку достаточно указать свои паспортные данные, номер страхового пенсионного свидетельства СНИЛС и адрес регистрации/проживания. Фонд удаленно проведет идентификацию клиента и предложит ознакомиться с договором – весь процесс занимает несколько минут. Дополнительным преимуществом НПО являются налоговые льготы – граждане, делающие взносы на негосударственную пенсию, имеют право на социальный налоговый вычет. Максимальная сумма взносов, на которую предоставляется вычет, составляет 120 тысяч рублей в год, соответственно, с этих взносов можно вернуть 15 600 рублей.



Запуск онлайн-продаж стал возможен благодаря подключению Фонда к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что сделало возможной процедуру удаленной идентификации клиентов. СМЭВ — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, банкам, НПФ и другим участникам системы оперативно обмениваться данными.

«Время и деньги – главные ресурсы для многих из нас. Наша задача – чтобы клиенты экономили свое время и сберегали деньги. В этом смысл нашего онлайн-продукта, и мы уверены, что именно поэтому он будет востребован, - говорит генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев. – В России принято говорить о доступности кредитов, а между тем вопрос доступности сбережений не менее актуален. Многие наши соотечественники полагают, что их доходы не позволяют им делать сбережения, тем более – на будущую пенсию. Многие предпочитают как можно дольше не думать о том, как будут жить в старости, и в то же время не рассчитывают на достойную пенсию от государства.

Мы хотим поменять это отношение в обществе. Первое: сбережения могут быть доступными! Начните с двух тысяч рублей. Время, которое осталось до выхода на пенсию, и уровень сбережений, которые человек может делать со своей зарплаты, - это и есть фундамент будущей пенсии. Второе: мы уверены, что индивидуальный пенсионный счет постепенно станет нормой в российском обществе. Люди видят, что возможности государственной пенсионной системы ограничены, поэтому постепенно в обществе начинает меняться подход к формированию пенсии, появляется осознание, что надо заранее думать и планировать, какой уровень жизни и дохода будет после выхода на пенсию».



АО НПФ «Сафмар» входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.



Фонд является 100% дочерней компанией ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» (SFIN). «Сафмар Финансовые инвестиции» - первый в России публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Холдинг является частью АО «ГРУППА САФМАР», одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы.

Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Входит в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Ассоциацию европейского бизнеса (AEB), Франко-Российскую и Американскую торговые палаты.