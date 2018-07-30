НПФ «САФМАР» выплатил пенсии за первое полугодие 2018 года в размере 770 млн рублей



Объем пенсионных выплат НПФ «Сафмар» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составил в 1 полугодии 2018 года 515,7 млн руб. Это в 1,8 раз больше, чем в 1 полугодии 2017 года (293,2 млн руб.). В рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) участникам индивидуальных и корпоративных пенсионных программ НПФ «Сафмар» выплатил за 1 полугодие 2018 года 254,3 млн руб. против 206,7 млн руб. за аналогичный период прошлого года.



За 1 полугодие 2018 года число клиентов Фонда, получающих пенсии в рамках ОПС, выросло почти на 5 тыс. Всего в Фонде 33,8 тыс. человек являются пенсионерами в рамках ОПС. Это и те, кто когда-либо получил единовременную выплату, и те, кто получает срочные и пожизненные пенсии. Количество участников, получающих пенсии НПО, составило к концу 1 полугодия 2018 года 9,6 тыс. человек.



В рамках обязательного пенсионного страхования объем единовременной выплаты пенсий (тем застрахованным лицам, которые не успели в полной мере принять участие в накопительной системе и к моменту выхода на пенсию накопили незначительные суммы, выплачиваемые разово) составил за отчетный период 371,6 млн руб. В среднем каждый такой клиент при выходе на пенсию получил в 1 полугодии 2018 года 86,7 тыс. руб. Пожизненные и срочные выплаты составили за этот период 17,8 млн руб.



Пенсионные накопления, согласно закону, могут быть переданы правопреемникам в случае смерти застрахованного лица, наступившей до назначения ему пенсии. В 1 полугодии 2018 года Фонд выплатил правопреемникам 126,2 млн руб.



*АО НПФ «САФМАР» входит в промышленно-финансовую группу «САФМАР» Михаила Гуцериева.



Фонд является 100% дочерней компанией ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (SFIN). «САФМАР Финансовые инвестиции» - первый в России публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Холдинг является частью АО «ГРУППА САФМАР», одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы.



Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Входит в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Ассоциацию европейского бизнеса (AEB), Франко-Российскую и Американскую торговые палаты.