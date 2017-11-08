НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу Михаила Гуцериева, защитит своих клиентов от потери пенсионного дохода



Инициатива направлена на предупреждение россиян о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене пенсионного фонда



Вопрос пенсионных накоплений остро стоит перед молодым и средним поколениями, которые заботятся о своем будущем. Если сейчас пенсии выплачиваются из страховых взносов, которые работодатели платят за своих сотрудников, то в дальнейшем эта система станет, скорее всего, несостоятельной, так как число пенсионеров превысит число работающих. На пенсию нужно копить самостоятельно, и самый подходящий для этого партнер – это негосударственный пенсионный фонд. Однако нужно быть очень внимательными: менять НПФ, не соблюдая ряд простых правил, опасно – можно потерять пенсионный доход.



С 2002 по 2013 годы у россиян формировалась накопительная пенсия. За всех работающих граждан 1967 года рождения и моложе работодатели отчисляли взносы – 6% от годовой зарплаты. Взносы поступали на накопительные счета граждан в пенсионном фонде – в государственном или негосударственном, а фонд начислял на них инвестиционный доход. В результате на сегодняшний день на счетах у 25-50 летних россиян накопилась порядочная сумма денег: например, около 200-250 тысяч рублей.





Пенсионные накопления, как и банковские вклады населения, защищены государственной системой гарантирования – аналогичной системе страхования вкладов. Но в отличие от вкладов, где страхуется и «тело» вклада, и набежавшие проценты, с накоплениями действует более сложный механизм. Если человек держит свои накопления в одном пенсионном фонде пять лет, то весь доход, который фонд заработал за это время, фиксируется на счете клиента и становится «несгораемым». Если человек не выдержал 5-летний период и перешел в другой фонд, то он лишится дохода, который заработал его предыдущий фонд. Потерять можно 20-30% от суммы своих накоплений.





НПФ вкладывают деньги в акции крупнейших российских компаний, что может принести серьезный доход на горизонте 5-7 лет. Например, за 2009-2016 год НПФ почти удвоили суммы на счетах своих клиентов за счет заработанного дохода. Об этом сообщает консалтинговая компания «Пенсионные и актуарные консультации», проводящая анализ пенсионного рынка. А некоторые фонды за этот период получили для своих клиентов доход в 140%. Именно такой доход был у клиентов «Европейского пенсионного фонда».



В 2016 году «Европейский пенсионный фонд», а также «Регионфонд» и НПФ «Образование и наука» объединились с НПФ «Сафмар» и возник один из крупнейших частных пенсионных фондов России, клиентами которого являются больше 2 млн человек. С учетом присоединенных фондов у него двадцатилетний опыт работы в сфере пенсионного обеспечения. Надежность фонда подтверждена рейтинговым агентством «Эксперт РА»..



Для того чтобы перевести накопления в НПФ, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) о выборе негосударственного фонда для получения пенсии и заключить договор с выбранным фондом. Люди, которые ни разу не подавали таких заявлений, «по умолчанию» оставляют свои накопления в государственном фонде.



Инвестиционный доход можно потерять, если не учесть времени перевода пенсионных накоплений из одного фонда в другой. По закону, перевод сбережений из одного НПФ в другой чаще, чем раз в пять лет, может привести к потере дохода, полученного при инвестировании пенсионных средств. При этом если деньги находятся в одном месте все пять лет, то доход будет автоматически зафиксирован на пенсионном счете.



Следует отметить, что отсчет этих «пятилеток» начинается в зависимости от того, когда были переданы накопления в НПФ. Так, в 2017 году истекает срок у клиентов, которые держат инвестиции в НПФ с 2013 года. Если они подали заявление о переходе в этом году, они ничего не потеряют.



А вот для остальных переходы будут досрочными и приведут к потере вложений. Потеряют как клиенты НПФ, так и «молчуны».

- Перед тем, как перейти в НПФ, необходимо проверить срок действия договора с пенсионным фондом, - отмечает руководитель НПФ «Сафмар» Денис Сивачев. – Многие организации заранее предупреждают своих клиентов о риске потерять вложения.



Например, в «Сафмаре» есть смс-рассылка, обзвон клиентов, а также специальный раздел на сайте фонда. НПФ оповещает своих клиентов о том, сколько они могут потерять при переходе в другой фонд. .



Напомним, что на сайтах крупных НПФ существует специальный сервис «личный кабинет», позволяющий оперативно проверять состояние своего накопительного счета. Чтобы получить точную информацию о возможных потерях инвестдохода, необходимо обращаться в свой фонд.

Если вы вдруг не знаете, в какой именно организации находятся ваши пенсионные накопления, необходимо обратиться в территориальное подразделение ПФР или проверить информацию в Интернете на сайте госуслуг.



Что же делать, если по неосмотрительности вы уже перевели в этом году свои пенсионные накопления из одного фонда в другой, и при этом вас не предупредили о риске потери инвестиционного дохода? И узнали вы об этом только из нашей статьи или изсмс-рассылки своего фонда?

У вас есть возможность сохранить средства. Для этого нужно обратиться в новый фонд, аннулировать договор и потребовать документального подтверждения отмены. Затем следует подать повторное заявление в Пенсионный фонд России о переходе обратно в тот фонд, где сейчас лежат ваши накопления. Если у вас возникнут вопросы, связанные с переводом пенсионных накоплений, вы можете проконсультироваться по телефону НПФ «Сафмар» 8 (800) 700 80 20 (звонок по России бесплатный).