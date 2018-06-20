Новый ростовский парк Левобережный будут охранять 24 часа в сутки



В Ростове парк Левобережный возьмут под круглосуточную охрану.



Сейчас управление благоустройства и лесного хозяйства города ищет подрядчика, который окажет данные услуги. Исполнитель должен установить на территории парка 14 постов и привлечь к охране 15 сотрудников. Также за объектом должны быть закреплены два автомобиля.



Срок контракта - с 23 июля по 31 августа. На круглосуточную охрану парка из городского бюджета выделяется 2,3 млн рублей.