Новый начальник УГИБДД по Ростовской области вступит в должность в ближайшие дни



Новый начальник УГИБДД по Ростовской области вступит в должность в ближайшие дни.



Руководящий пост займет замначальника УГИБДД по Волгоградской области полковник полиции Юрий Дымов, сообщает DonDay.ru. В 2011 году он ушёл в запас по выслуге лет, но спустя некоторое время вернулся на службу.



Информацию о назначении Дымова в отделе пропаганды УГИБДД по Волгоградской области не опровергли, но и не подтвердили. Представители ведомства отметили, что сейчас Юрий Вячеславович работает в Поволжье.



Напомним, что место начальника донского УГИБДД свободно весьма продолжительное время. С 2013 по 2015 год областное УГИБДД возглавлял Сергей Моргачев. В середине 2015 года руководителя ведомства обвинили в превышении должностных полномочий. Уголовное дело в отношении Моргачева возбудили по итогам проверки, проведённой после появившегося в сети видео «Откровение сотрудника ГИБДД Ростовской области». На записи правоохранитель рассказал, что прилегающая к новому зданию ростовского УГИБДД территория на улице Доватора, а также само здание были благоустроены за счет средств, не предусмотренных сметой. Для этих целей использовали деньги, собираемые инспекторами с шоферов грузовиков.



В настоящее время обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области исполняет подполковник полиции Алексей Токин.