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Новый глава донской полиции Олег Агарков познакомился с личным составом

Новый глава донской полиции Олег Агарков познакомился с личным составом
Новый глава донской полиции генерал-майор Олег Агарков познакомился с личным составом. 26 июня заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Махонов представил нового начальнка донского Главка.

- Олег Агарков назначен указом Президента РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Генерал-майор уже более 15 лет занимает руководящие должности МВД. Он возглавлял ОВД Тбилисского района Краснодарского края, УВД Геленджика, УМВД России по Краснодару и УМВД России по Астраханской области. Новый начальник донского Главка сменил Андрея Ларионова, которого назначили первым заместителем начальника Департамента службы и кадров Министерства внутренних дел РФ.

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