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Новый аэропорт Платов откроют в конце ноября

Новый аэропорт Платов откроют в конце ноября
Новый аэропорт Платов, построенный к чемпионату мира по футболу, будет открыт 27 ноября. Соответствующее распоряжение было подписано 4 ноября.

Аэроузел сможет принимать самолёты любых типов. Здесь же будет расположен постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу.

Старый аэропорт, расположенный в черте города Ростова, согласно этому же распоряжению, будет закрыт 1 марта 2018 года.

Новый аэропорт будет обладать пассажиропотоком в две тысячи человек в час. Его площадь составляет 50 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен в 45 километрах от Ростова.

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