Новый аэропорт Платов откроют в конце ноября



Новый аэропорт Платов, построенный к чемпионату мира по футболу, будет открыт 27 ноября. Соответствующее распоряжение было подписано 4 ноября.



Аэроузел сможет принимать самолёты любых типов. Здесь же будет расположен постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу.



Старый аэропорт, расположенный в черте города Ростова, согласно этому же распоряжению, будет закрыт 1 марта 2018 года.



Новый аэропорт будет обладать пассажиропотоком в две тысячи человек в час. Его площадь составляет 50 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен в 45 километрах от Ростова.