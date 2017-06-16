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Новым главой донской полиции стал генерал-майор Олег Агарков

Новым главой донской полиции стал генерал-майор Олег Агарков
Новым главой донской полиции стал генерал-майор Олег Агарков. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Тем же указом теперь уже бывший начальник главного управления МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант Андрей Ларионов назначен первым заместителем начальника Департамента службы и кадров Министерства внутренних дел РФ.
Новым главой донской полиции стал генерал-майор Олег Агарков
Андрей Ларионов

Андрей Петрович начал милицейскую карьеру в Омской области. После окончания высшего учебного заведения ему предложили работать следователем, но он настоял на службе в криминальной милиции на должности старшего инспектора уголовного розыска в населенном пункте Белый Яр Верхнекетского района Томской области. В 25 лет Андрей Ларионов стал заместителем начальника по личному составу Верхнекетского РОВД.

В 2000 году был руководителем кадров УВД по Томской области, в октябре 2007 года – первым заместителем начальника УВД по Томской области – начальником криминальной милиции, с января 2010-го – временно исполняющим обязанности начальника УВД по Томской области. В 2013 году указом президента был назначен на должность начальника ГУ МВД России по Ростовской области.

Место Андрея Петровича займет уже экс-начальник УМВД России по Астраханской области генерал-майор Олег Агарков. В органах внутренних дел Олег Павлович с 1981 года. Начал службу милиционером строевого подразделения ОВД Тбилисского райисполкома. В 1982 году продолжил службу на должностях оперативного и руководящего состава в подразделениях уголовного розыска.

В 2001 году после окончания Академии управления МВД России был назначен на должность начальника ОВД Тбилисского района Краснодарского края, а через семь лет возглавил УВД по городу-курорту Геленджику. С 2011 года руководил Управлением МВД России по городу Краснодару.

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