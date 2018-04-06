Новые технологии применят при оформлении Ростова ко Дню Победы





На совещании в администрации Ростова обсудили праздничное оформление города ко Дню Победы.



Центральным элементом оформления станет схематичное изображение Вечного огня, которое будет совмещено с числом 73. В качестве фонового выбран красный цвет, на который наложено изображение георгиевской ленты и белых голубей.



Для создания атмосферы Дня Победы в оформлении будут использованы архивные фотографии.

- В оформлении задействованы как традиционные элементы - вертикальные растяжки, флажные композиции, подвесы, крупноформатные плакаты на зданиях и рекламных конструкциях, так и впервые размещаемые объемно-пространственные композиции в виде тюльпанов и знака «Победа», - рассказали в мэрии.







Впервые в украшении города будет использована технология «solar air». Она представляет собой динамическую светоотражающую панель с медиаизображением. На Театральной площади разместят самый большой на Юге России мультимедийный экран.



