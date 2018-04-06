Авторизация

Регистрация


  • USD 62.37
  • EUR 76.85
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Новые технологии применят при оформлении Ростова ко Дню Победы

Новые технологии применят при оформлении Ростова ко Дню Победы

На совещании в администрации Ростова обсудили праздничное оформление города ко Дню Победы.

Центральным элементом оформления станет схематичное изображение Вечного огня, которое будет совмещено с числом 73. В качестве фонового выбран красный цвет, на который наложено изображение георгиевской ленты и белых голубей.

Для создания атмосферы Дня Победы в оформлении будут использованы архивные фотографии.
- В оформлении задействованы как традиционные элементы - вертикальные растяжки, флажные композиции, подвесы, крупноформатные плакаты на зданиях и рекламных конструкциях, так и впервые размещаемые объемно-пространственные композиции в виде тюльпанов и знака «Победа», - рассказали в мэрии.

Новые технологии применят при оформлении Ростова ко Дню Победы

Впервые в украшении города будет использована технология «solar air». Она представляет собой динамическую светоотражающую панель с медиаизображением. На Театральной площади разместят самый большой на Юге России мультимедийный экран.

Новые технологии применят при оформлении Ростова ко Дню Победы

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.