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Новые скамейки и урны за 7,2 млн рублей установят в центре Ростова

Новые скамейки и урны за 7,2 млн рублей установят в центре Ростова

Новые скамейки, урны и другие объекты уличной архитектуры общей стоимостью 7,2 млн рублей установят в центре Ростова.

Управление благоустройства Ленинского района через сайт госзакупок ищет подрядчика, который выполнит все работы. Новые малые объекты архитектуры появятся на улицах Московской, Темерницкой, Серафимовича, Островского и Шаумяна, а также в переулках Халтуринский, Газетный и Семашко.

Исполнитель изготовит и установит урны, вазы, поставит скамейки и противопарковочные полусферы.

По условиям контракта победитель конкурса должен установить все объекты до 25 декабря.

Фото: Turisticum.ru

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