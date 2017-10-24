Новые скамейки и урны за 7,2 млн рублей установят в центре Ростова





Новые скамейки, урны и другие объекты уличной архитектуры общей стоимостью 7,2 млн рублей установят в центре Ростова.



Управление благоустройства Ленинского района через сайт госзакупок ищет подрядчика, который выполнит все работы. Новые малые объекты архитектуры появятся на улицах Московской, Темерницкой, Серафимовича, Островского и Шаумяна, а также в переулках Халтуринский, Газетный и Семашко.



Исполнитель изготовит и установит урны, вазы, поставит скамейки и противопарковочные полусферы.



По условиям контракта победитель конкурса должен установить все объекты до 25 декабря.



Фото: Turisticum.ru