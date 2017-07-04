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Новые провалы образовались в переулке Соборном в центре Ростова

Новые провалы образовались в переулке Соборном в центре Ростова

В переулке Соборном в центре Ростова образовались новые провалы. Очередная яма появилась в районе пересечения с улицей Баумана.

Провал заботливо огородили деревянным заборчиком. Правда, в нескольких метрах от него зияет ещё одна дыра. Автомобилистам приходится с осторожностью объезжать этот участок дороги.

Отметим, что подобные проблемы в переулке Соборном возникают с завидным постоянством. Буквально в апреле здесь образовался огромный провал - около метра в диаметре.

Новые провалы образовались в переулке Соборном в центре РостоваНовые провалы образовались в переулке Соборном в центре РостоваНовые провалы образовались в переулке Соборном в центре РостоваНовые провалы образовались в переулке Соборном в центре РостоваНовые провалы образовались в переулке Соборном в центре РостоваНовые провалы образовались в переулке Соборном в центре РостоваНовые провалы образовались в переулке Соборном в центре Ростова

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