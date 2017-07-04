Новые провалы образовались в переулке Соборном в центре Ростова





В переулке Соборном в центре Ростова образовались новые провалы. Очередная яма появилась в районе пересечения с улицей Баумана.



Провал заботливо огородили деревянным заборчиком. Правда, в нескольких метрах от него зияет ещё одна дыра. Автомобилистам приходится с осторожностью объезжать этот участок дороги.



Отметим, что подобные проблемы в переулке Соборном возникают с завидным постоянством. Буквально в апреле здесь образовался огромный провал - около метра в диаметре.



