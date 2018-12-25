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Нового замминистра культуры назначили в Ростовской области

Нового замминистра культуры назначили в Ростовской области
В Ростовской области назначили нового замминистра культуры. Должность 25 декабря заняла Тамара Шевченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, женщина будет исполнять функции начальника отдела правовой и кадровой работы.

Тамара Шевченко родилась в 1973 году в посёлке Орловском. В 27 лет она закончила юридический факультет университета. С июня 2018 года замещала пост начальника отдела по вопросам образования, культуры, спорта и молодёжной политики Ростовской области.

Напомним, в конце ноября Владимира Бабина сняли с должности министра культуры. Этот пост заняла Анна Дмитриева, которая ранее работала заместителем.

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