Нового замминистра культуры назначили в Ростовской области



В Ростовской области назначили нового замминистра культуры. Должность 25 декабря заняла Тамара Шевченко.



Как сообщает пресс-служба правительства, женщина будет исполнять функции начальника отдела правовой и кадровой работы.



Тамара Шевченко родилась в 1973 году в посёлке Орловском. В 27 лет она закончила юридический факультет университета. С июня 2018 года замещала пост начальника отдела по вопросам образования, культуры, спорта и молодёжной политики Ростовской области.



Напомним, в конце ноября Владимира Бабина сняли с должности министра культуры. Этот пост заняла Анна Дмитриева, которая ранее работала заместителем.