Нового руководителя полиции назначили в Новочеркасске



В Новочеркасске представили нового начальника полиции. 37-летнего Сергея Белецкого представили личному составу 18 сентября.



Новый руководитель сменил Андрея Донченко, который возглавил управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области.



Сергей Белецкий родился и вырос в Миллеровском районе. В 2001 году он окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», а в 2013-м - Академию управления МВД России.



В том же году его назначили на пост начальника ОМВД по Тарасовскому району. Перед повышением он занимал должность замначальника МУ МВД «Новочеркасское».