Авторизация

Регистрация


  • USD 67.75
  • EUR 79.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Нового руководителя полиции назначили в Новочеркасске

Нового руководителя полиции назначили в Новочеркасске
В Новочеркасске представили нового начальника полиции. 37-летнего Сергея Белецкого представили личному составу 18 сентября.

Новый руководитель сменил Андрея Донченко, который возглавил управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области.

Сергей Белецкий родился и вырос в Миллеровском районе. В 2001 году он окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», а в 2013-м - Академию управления МВД России.

В том же году его назначили на пост начальника ОМВД по Тарасовскому району. Перед повышением он занимал должность замначальника МУ МВД «Новочеркасское».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.